Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı

İHA

Süper Lig 32. haftasında yarın Kayserispor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İDMAN PROGRAMLARLA SONA ERDİ

Ardından iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma çalışmaları ve dar alanda çift kale maçları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.