Fenerbahçe'de Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Haber Merkezi
Süper Lig’de 13. hafta heyecanı Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesiyle devam ediyor.
Kadir Has'ta oynanacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşması 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
4 EKSİKVAR
Öte yandan Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder yer almadı.
Öte yandan hafif ağrıları bulunan Allan Saint Maximin de riske edilmedi.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU!
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