Fenerbahçe'de Kayserispor maçının hazırlıkları sürdü Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

DHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 36'ncı haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı.

Çalışmalar devam edecek

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)