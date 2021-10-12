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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae seferberliği
Kim Min-Jae, bugün Milli forma ile İran'a karşı sahaya çıkacak. Fenerbahçe, Kim'in mücadelenin ardından Tahran'dan direkt İstanbul'a gelmesi için uğraşıyor.
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 14:13
- Güncelleme : 12.10.2021 - 14:18
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Kim Min-Jae, Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta galibiyet golünün asistini yapmıştı.
Yıldız futbolcu, bugün de Milli forma ile İran'a karşı sahaya çıkacak. Karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, Kim'in mücadelenin ardından Tahran'dan direkt İstanbul'a gelmesi için çalışıyor.
SEUL'E DÖNERSE SIKINTI
Yıldız savunmacı, bu şekilde yaklaşık 3 buçuk saatlik bir yolculuk yapmış olacak. Aksi takdirde önce Seul'e dönecek olan Kim, ardından yaklaşık 10 saatlik bir uçuş daha yapıp hem zaman kaybedecek hem de fazlasıyla yorulacak.