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    Fenerbahçe'de Kim Min-Jae seferberliği

    Kim Min-Jae, bugün Milli forma ile İran'a karşı sahaya çıkacak. Fenerbahçe, Kim'in mücadelenin ardından Tahran'dan direkt İstanbul'a gelmesi için uğraşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 14:18
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    Fenerbahçe'de Kim Min-Jae seferberliği

    Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Kim Min-Jae, Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta galibiyet golünün asistini yapmıştı.

    Yıldız futbolcu, bugün de Milli forma ile İran'a karşı sahaya çıkacak. Karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

    Sarı-lacivertliler, Kim'in mücadelenin ardından Tahran'dan direkt İstanbul'a gelmesi için çalışıyor.

    Fenerbahçe de Kim Min-Jae seferberliği #1

    SEUL'E DÖNERSE SIKINTI

    Yıldız savunmacı, bu şekilde yaklaşık 3 buçuk saatlik bir yolculuk yapmış olacak. Aksi takdirde önce Seul'e dönecek olan Kim, ardından yaklaşık 10 saatlik bir uçuş daha yapıp hem zaman kaybedecek hem de fazlasıyla yorulacak.

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