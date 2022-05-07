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    Fenerbahçe'de Kim Min-Jae yok, Arda Güler belirsiz

    Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli ekipte Kim Min-Jae forma giyemeyecek. Arda Güler'in durumu da net değil.
    • 07.05.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 13:01
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    Fenerbahçe'de Kim Min-Jae yok, Arda Güler belirsiz

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, 8 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

    Dev derbi öncesi sarı-lacivertli takımda bazı oyuncuların eksikliği İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

    Fenerbahçe de Kim Min-Jae yok, Arda Güler belirsiz #1

    Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir.

    Kim Min-Jae'nin sağ ayak kemiğindeki ağrı olduğunu açıklayan sarı-lacivertli  ekip, "Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jaenin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır." ifadeleriyle stoperin son durumunu duyurdu.

    Fenerbahçe de Kim Min-Jae yok, Arda Güler belirsiz #2

    Arda Güler tedavide

    Bu sezon adından sıkça söz ettiren takımın genç oyuncusu Arda Güler'in ise kemik bölgesinde zorlanma bulguları saptandığı belirtildi.

    "Genç oyuncumuz Arda Gülerin ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MRına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

    Samuel belirsiz

    Ağrıları bulunan Osayi-Samuel’in durunu  ise son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

    Fenerbahçe de Kim Min-Jae yok, Arda Güler belirsiz #3

    Fenerbahçe de Kim Min-Jae yok, Arda Güler belirsiz #4


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