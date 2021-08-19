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Fenerbahçe'de Kim'in lisansı çıkartıldı
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Min Jae Kim'in lisansı çıkartıldı.
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 14:06
- Güncelleme : 19.08.2021 - 14:10
Fenerbahçe, Çin’in Pekin Guoan takımından transfer ettiği savunma oyuncusu Min-Jae Kim’in lisansını çıkarttı.
24 yaşındaki oyuncu, bu akşam Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Helsinki mücadelesinde görev alamayacak.
ANTAYLA MAÇINDA OYNAYABİLECEK
Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde Güney Koreli savunmacı, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Antalyaspor maçında oynayabilecek.
Tecrübeli isim, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.