Fenerbahçe'de kombine fiyatları belirlendi Fenerbahçe'de yenileme sürecinin yarın başlayacağı 2023-2024 sezonu kombine kartları 3 bin 250 lira ile 150 bin lira arasında satılacak.

AA Fenerbahçe, yeni sezon kombine satış dönemi ve fiyatlandırma listesini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yarın başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi. Genel satışların 7 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da biteceği açıklanırken, öncelik hakkına sahip olan yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışlar 6 Temmuz'da yapılacak. Kombine fiyatları belli oldu Sarı-lacivertli kulübün belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekilde: Maraton alt A-I Blok: 18 bin TL B Blok: 22 bin TL C-G Blok: 28 bin TL D-F Blok: 34 bin TL E Blok: 40 bin TL Maraton üst A-I Blok: 9 bin TL B-H Blok: 10 bin 500 TL C-G Blok: 12 bin TL D-F Blok: 13 bin 500 TL E Blok: 15 bin TL Fenerium Alt A-I Blok: 18 bin TL B Blok: 22 bin TL C-G Blok: 28 bin TL D-F Blok: 34 bin TL E Blok (VIP): 150 bin TL Fenerium Üst A-I Blok: 9 bin TL B-H Blok: 10 bin 500 TL C-G Blok: 12 bin TL D-F Blok: 13 bin 500 TL E Blok: 15 bin TL Kale Arkası: 6 bin 500 TL Öğrenci (Kale arkası): 3 bin 250 TL Divan Kurulu Üyeleri Maraton Alt H: 8 bin 800 TL