- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe'de kombineye yüzde 100 zam
Fenerbahçe'de kombineye yüzde 100 zam
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezonun kombine fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.
- 04.06.2022 - 16:09
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezonun kombine fiyatları hakkında açıklama yaptı.
Sarı-lacivertlilerin Mali Genel Kurulu'nda bir üye, kombine fiyatlarına zam yapılmamasını talep etti. Bu talep üzerine Ali Koç açıklama yaptı.
"%100 zam yapacağız"
Ali Koç konuşmasında "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak." Herkes elini taşın altına koyacak." ifadelerini kullandı.