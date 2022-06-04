Fenerbahçe'de kombineye yüzde 100 zam

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezonun kombine fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezonun kombine fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerin Mali Genel Kurulu'nda bir üye, kombine fiyatlarına zam yapılmamasını talep etti. Bu talep üzerine Ali Koç açıklama yaptı.

"%100 zam yapacağız"

Ali Koç konuşmasında "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak." Herkes elini taşın altına koyacak." ifadelerini kullandı.



