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    Fenerbahçe'de kombineye yüzde 100 zam

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezonun kombine fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 04.06.2022 - 16:09
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    Fenerbahçe'de kombineye yüzde 100 zam

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezonun kombine fiyatları hakkında açıklama yaptı.

    Sarı-lacivertlilerin Mali Genel Kurulu'nda bir üye, kombine fiyatlarına zam yapılmamasını talep etti. Bu talep üzerine Ali Koç açıklama yaptı.

    "%100 zam yapacağız"

    Ali Koç konuşmasında "Kombinelere zam getireceğiz arkadaşlar, buna mecburuz. Ve bu zam maalesef %100'ün üzerinde olacak." Herkes elini taşın altına koyacak." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe de kombineye yüzde 100 zam #1


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