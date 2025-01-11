Fenerbahçe'de Konyaspor maçının hazırlıkları sürdü

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig’in 19. haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan takım, idmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Konya’ya hareket edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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