Fenerbahçe'de kritik anların adamı Dusan Tadic

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Kanatlara yapılan transferlere rağmen 36 yaşındaki Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin yine vazgeçilmezi oldu.

Teknik direktör Jose Morinho'nun soldan alıp sağa monte ettiği Sırp yıldız, burada da coştu. Hücumda santrforların sustuğu Konyaspor deplasmanında gecenin kahramanı olan Tadic, bu sezon sarı-lacivertlilerin en ihtiyaç duyduğu anda sahne alıp 'Kazandıran adam' rolüne büründü.

KRİTİK ANLARDA SAHNEDE

Ligde Alanyaspor maçında (3-0) dublesiyle rakibinin fişini çeken deneyimli futbolcu, Kasımpaşa (2-0) sınavında 1 gol-1 asistle galibiyeti getirdi. Samsun'da (2-2) da yine aynı tarifeyle 1 puanlık katkı sağladı.

Son olarak Konya'da (3-2) Mert Müldür'e asist yapan Tadic, rakip savunmanın hatasıyla son sözü söyledi.

Deneyimli yıldız, Avrupa Ligi'nde de önemli rol oynadı. Tadic, eski takımı Twente ile 1-1 berabere kalınan maçta takımının tek golünü atarken, Slavia Prag'ı (2-1) asistiyle nakavt ederek grupta takımının son 24 umudunu artırdı.

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 28 maçta süre bulan Tadic, 9 gol attı ve 12 asist yaptı.