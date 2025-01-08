Fenerbahçe'de kritik gün: Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek

Haber Merkezi

Fenerbahçe Camiası, başkan Ali Koç'un bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısına odaklandı.

Sarı-lacivertli yönetim, önceki gün olağanüstü toplanmıştı.

Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından Ali Koç'un, basın toplantısı düzenleyeceği duyurulmuştu.

ANA GÜNDEM MADDESİ; TÜRKİYE KUPASI KARARI

Başkanın ana gündem maddesi, sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası kararı olacak.

İddiaya göre; TFF, ligde 20. haftadan itibaren VAR'da yabancı hakemlerin olacağını resmi olarak açıklarsa, Koç da Fenerbahçe'nin kupaya katılacağını duyuracak.

TFF'den açıklama gelmemesi halinde ise Sarı-Lacivertliler'in kupada yer almayacağı öne sürüldü.

TALISCA MÜJDESİ GELEBİLİR

Başkan Ali Koç'un tek gündem maddesi kupa değil. Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşacak. Ayrıca başkanın, Talisca'nın imzasını müjdeleyebileceği de iddia edildi.

PROTESTOLARA DEĞİNECEK

Ali Koç, son haftalarda Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yaşanan protestolara da değinecek.

Başkanın emriyle kendisini protesto eden taraftarların biletlerinin iptal edildiği, 'Ali Koç istifa' pankartının 'güvenlik gerekçesiyle' stada alınmadığı iddiaları vardı.

Başkan Koç'un bunlara da açıklık getirmesi bekleniyor.