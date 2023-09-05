Fenerbahçe'de Luan Peres'in ya sözleşmesi dondurulacak ya da takıma veda edecek
ensonhaber.com

Yaz transferin dönemini son derece hareketli bir şekilde Fenerbahçe, 13 futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

Stoper bölgesine Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Omar Fayed'i transfer eden sarı-lacivertli takımda savunma bölgesi için sıcak bir gelişme yaşandı.

Yaşadığı nedeniyle 5 maçtır formasını giyemeyen Luan Peres'in ameliyat olması gerektiği öğrenildi.

2-3 ay sahalardan uzak kalacak

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe’de sakatlığı süren Luan Peres’e doktorlar ameliyat öneriyor. Brezilya oyuncu, ameliyat olması halinde en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli takım, Luan Peres'in bıçak altına yatması durumunda lisansını donduracak.

Fenerbahçe'de Luan Peres'in ya sözleşmesi dondurulacak ya da takıma veda edecek
Luan Peres

Spartak Moskova istiyor

Rusya Ligi takımlarından ekibi Spartak Moskova ise 29 yaşındaki futbolcudan gelecek haberi bekliyor.

Futbolcunun operasyon geçirmemesi durumunda Fenerbahçe'ye teklif yapacak kırmızı-beyazlılar, Luan Peres'i renklerine bağlayacak.

Fenerbahçe'de Luan Peres'in ya sözleşmesi dondurulacak ya da takıma veda edecek
Luan Peres

Geçen sezon da sakatlanmıştı

Geçen sezon Rennes ile oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Luan Peres, sarı-lacivertli takımla 23 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli stoper, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.