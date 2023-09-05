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Fenerbahçe'de Luan Peres'in ya sözleşmesi dondurulacak ya da takıma veda edecek Abone Olun

Fenerbahçe'de Luan Peres'in ya sözleşmesi dondurulacak ya da takıma veda edecek Fenerbahçe'de sakatlığı süren Luan Peres'in ameliyat olması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde oyuncunun sözleşmesini donduracak. Fenerbahçe, gelecek tekliflere göre de oyuncunun ayrılmasına izin verecek.

ensonhaber.com Yaz transferin dönemini son derece hareketli bir şekilde Fenerbahçe, 13 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Stoper bölgesine Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Omar Fayed'i transfer eden sarı-lacivertli takımda savunma bölgesi için sıcak bir gelişme yaşandı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle 5 maçtır Fenerbahçe formasını giyemeyen Luan Peres'in ameliyat olması gerektiği öğrenildi. 2-3 ay sahalardan uzak kalacak Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe’de sakatlığı süren Luan Peres’e doktorlar ameliyat öneriyor. Brezilya oyuncu, ameliyat olması halinde en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Sarı-lacivertli takım, Luan Peres'in bıçak altına yatması durumunda lisansını donduracak. Spartak Moskova istiyor Rusya Ligi takımlarından ekibi Spartak Moskova ise 29 yaşındaki futbolcudan gelecek haberi bekliyor. Futbolcunun operasyon geçirmemesi durumunda Fenerbahçe'ye teklif yapacak kırmızı-beyazlılar, Luan Peres'i renklerine bağlayacak. Geçen sezon da sakatlanmıştı Geçen sezon Rennes ile oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Luan Peres, sarı-lacivertli takımla 23 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli stoper, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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