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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo iyileşti
Trabzonspor'u 1-0 yenerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'ye, Gustavo'dan iyi haber geldi.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 15:35
Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Trabzonspor'u deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren sarı-lacivertlilere, bir iyi haber de Gustavo'dan geldi.
ANTRENMANLARA BAŞLADI
Kulüpten yapılan paylaşımda, Brezilyalı orta saha oyuncusunun antrenmanlara başladığı belirtildi.