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    Fenerbahçe'de Luiz Gustavo iyileşti

    Trabzonspor'u 1-0 yenerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'ye, Gustavo'dan iyi haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 15:35
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    Fenerbahçe'de Luiz Gustavo iyileşti

    Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

    Trabzonspor'u deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren sarı-lacivertlilere, bir iyi haber de Gustavo'dan geldi.

    ANTRENMANLARA BAŞLADI

    Kulüpten yapılan paylaşımda, Brezilyalı orta saha oyuncusunun antrenmanlara başladığı belirtildi.

    Fenerbahçe de Luiz Gustavo iyileşti #1

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