Fenerbahçe'de Marcel Tisserand döndü

Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları yapılan idmanın ardından devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı geçen Tisserand çalışmalara başladı.

Süper Lig’in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Saat 11.00’de milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

TISSERAND GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı

Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor maçı hazırlıklarını 13 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.