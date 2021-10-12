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    Fenerbahçe'de Marcel Tisserand döndü

    Fenerbahçe'de Marcel Tisserand döndü

    Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı hazırlıkları yapılan idmanın ardından devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı geçen Tisserand çalışmalara başladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 15:46
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    Süper Lig’in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Saat 11.00’de milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

    Fenerbahçe de Marcel Tisserand döndü #1

    TISSERAND GERİ DÖNDÜ

    Öte yandan Marcel Tisserand, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı

    Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor maçı hazırlıklarını 13 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Fenerbahçe de Marcel Tisserand döndü #2

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