Fenerbahçe'de Mbwana Samatta ile ayrılık kapıda Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak bekleneni veremeyen futbolcusu Mbwana Samatta ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertli yönetim teklif gelmemesi halinde oyuncuya tazminat verip gönderecek.

Fenerbahçe'ye 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Mbwana Samatta, ne sarı-lacivertli formayla ne de kiralık gittiği takımlarda bekleneni veremedi.

Talip çıkmayan Tanzanyalı santrforun sözleşmesi 2024 yılında bitecek ancak 2.7 milyon euro maaş alan 30 yaşındaki oyuncudan kurtulmak isteyen yönetim teklif gelmemesi halinde sözleşme fesih görüşmelerine başlayacak.

Samatta'ya bu sezonki maaşının yarısını vermeyi teklif edecek olan Ali Koç ve kurmaylarının Tanzanyalı ismi ikna etmek için çaba göstereceği de gelen haberler arasında.

Belçika'da 36 maçta 6 gol 1 asist

Geride bıraktığımız sezon Genk formasıyla 36 karşılaşmada görev alan Samatta, 6 gol atarken 1 de asist yaptı. Belçika ekibi deneyimli ismin satın alma opsiyonunu kullanmadı.