Fenerbahçe'de mecburi forvet Berisha

Valencia sakat, Serdar Dursun ise UEFA kadrosunda yok. Pereira’nın Antwerp maçında elinde kalan tek forveti, ligde son 3 maçta süre vermediği Mergim Berisha.

Salzburg’dan transfer edilen Mergim Berisha’nın, bu sezon sarı-lacivertlilerin as forveti olması bekleniyordu. Ancak işler Alman yıldız için beklediği gibi gitmedi.

23 yaşındaki oyuncu, bir türlü ilk 11’de istikrarlı şekilde forma giyemedi. Berisha, son haftalarda ise Enner Valencia ve Serdar Dursun’un arkasında kaldı.

Berisha, ligde kaybedilen Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor karşılaşmalarında 1 dakika bile süre alamadı. Mergim Berisha’nın kulübedeki bekleyişi, perşembe günü Antwerp deplasmanında son bulacak gibi görünüyor.

Enner Valencia, Konya maçında sakatlandı ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Serdar Dursun ise UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadığı için İstanbul’da kalacak.

TEK SEÇENEK BERISHA

Belçika’daki mücadele öncesinde Vitor Pereira’nın elindeki tek forvet Mergim Berisha. Alman oyuncunun ayağına, kendisini göstermek adına önemli bir şans geldi.

23 yaşındaki forvet, Antwerp karşısında sergileyeceği performansla rekabette yeniden ilk seçenek haline gelmek için elinden geleni yapacak.

Berisha, bu fırsatı da kullanamazsa önümüzdeki haftalarda iyice kulübeye mahkum kalabilir.