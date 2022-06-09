Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe'de, Mehmet Aurelio'nun geri döneceği iddia edildi. Peki, Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'de şampiyon olmak için yeni bir dönem başlıyor...

İsmail Kartal'la yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, 2023 yılında şampiyon olmak için takımın başına Jorge Jesus'u getirdi.

Jorge Jesus'a takımı emanet eden başkan Ali Koç, ona her konuda yardımcı olmak istiyor.

Bu kapsamda Jesus'a destek olması için eskiden Fenerbahçe'de oynayan ve geçtiğimiz sene teknik ekipte yer alan Mehmet Aurelio'nun geri döneceği iddia edildi.

Bu iddialar taraftarı sevindirdi çünkü Türkiye'yi bilen ve takıma yakın birinin Jesus için şans olacağı düşünülüyor.

Şampiyonluğu riske atmak istemeyen Ali Koç'un bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu..

Peki, Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio geri mi dönüyor? İşte yanıtı...

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio geri mi dönüyor?

NTV SPOR'un haberine göre; Yeni sezonda takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe 'de, Mehmet Aurelio da geri dönüyor.

Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonu sonunda antrenörlük görevinden ayrılan Aurelio ile görüşme gerçekleştirdi. 44 yaşındaki antrenör, Fenerbahçe’nin yeni sezondaki futbol yapısında görev alacak.

Mehmet Aurelio, Jorge Jesus’un imza törenine de katılmıştı. 2003-2008 arası Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, 2019-2020 sezonunda ise Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.