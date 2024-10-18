Fenerbahçe'de menajerlere acil çağrı: Gelin görüşelim

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Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin sezon sonunda sözleşmesi bitecek iki futbolcu ile sözleşme yenileyeceği kaydedildi.

31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza atan 29 yaşındaki İrfan Can Kahveci, EURO 2024 sonrası gelen teklifleri kabul etmemişti. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek İrfan'ı Başakşehir'den 7 milyon euroya transfer etmişti.

OSAYI'DE DE AYNI DURUM

2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Nijeryalı futbolcunun sarı-lacivertli ekipte sezon sonu sözleşmesi sona eriyor.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'e yeni kontrat imzalatmak için kolları sıvadı.

Her iki oyuncunun da talipleri var. Özellikle İrfan, Milli formayla sergilediği performansın ardından birçok takımı peşine takmış durumda. Yönetim, yıldızlarını kadroda tutmak için harekete geçti.

MENAJERLER ÇAĞRILDI

İki futbolcunun menajerlerinin de görüşmeler için İstanbul'a davet edildikleri öğrenildi. İrfan'ın temsilcileri D'Avila ve Cenk Melih Yazıcı ile Samuel'in menajeri Steven Beck'le önümüzdeki hafta masaya oturulması bekleniyor.

ZAMLI TEKLİFLER

Her iki futbolcu da yeni kontrata imza atmamaları halinde, 1 Ocak'tan itibaren yeni sezonda geçerli olmak üzere istedikleri takımla anlaşma sağlayabilecek. İrfan şu anda senelik yaklaşık 15 milyon TL kazanıyor.

Milli yıldızın maaşının yıllık 50 milyon TL seviyesine çekilmesi bekleniyor. Samuel'in ise 600 bin euro olan ücretinin 2.5 milyon euroya çıkartılmasını talep ettiği öne sürüldü. Ancak yönetim, Nijeryalı futbolcuyla 1.5 milyon eurodan anlaşmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, iki oyuncuyla da yeni sözleşme imzalayıp, tamamen saha içine odaklanmalarını istiyor.