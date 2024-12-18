Fenerbahçe'de Merih Demiral transferine maddi engel

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Fenerbahçe’nin altyapısından yetişen ve adı sık sık sarı-lacivertli ekiple anılan Merih Demiral’ın, kulübe geri dönmeyi istediği öne sürüldü.

Özellikle Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao’nun sezonu kapatmalarına neden olan sakatlıkların ardından savunmada doğan eksiklik, Merih’in transferini yeniden gündeme taşıdı.

YÜKSEK MAAŞ ENGELİ

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’de forma giyen Merih, yıllık 10 milyon euro maaşıyla dikkat çekiyor.

Bu yüksek ücret, Fenerbahçe’ye olası transferini şimdilik zorlaştırıyor. Ancak milli savunmacıyla yaz transfer dönemi için görüşmeler yapılacağı ifade ediliyor.

BU SEZON MERİH DEMİRAL

Bu sezon Al Ahli formasıyla 18 maça çıkan Merih, 1 gol kaydetti.