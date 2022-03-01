Euro
15.63
0.37%
Dolar
13.90
0.41%
Altın
852.54
0.23%
Borsa
1980
1.73%
Bitcoin
600.078
11.85%
BTXN Coin
37.59
2.25%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C
    Fenerbahçe'de Mert Hakan, Arda Güler'i evine bıraktı

    Fenerbahçe'de Mert Hakan, Arda Güler'i evine bıraktı

    Fenerbahçe'de 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından keyifler yerindeydi... Stat çıkışı Mert Hakan Yandaş, genç takım arkadaşını görünce kendisini eve bırakma teklifinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 10:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

    Maçın ardından yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Karşılaşma sonrası yürüyerek ailesinin aracına gitmeye çalışan Arda Güler'i, otopark çıkışı Mert Hakan Yandaş gördü. Mert Hakan, genç futbolcuyu arabasına alarak onu ailesinin yanına götürdü.

    "GEL BEN SENİ GÖTÜREYİM"

    Mert Hakan Yandaş, babasının arabasına yürüyerek giden Arda Güler'e böyle seslendi: "Gel gel, benimle gel ben seni götüreyim."

    Fenerbahçe'de Mert Hakan, Arda Güler'i evine bıraktı ViDEO

    Fenerbahçe de Mert Hakan, Arda Güler i evine bıraktı #1

    Fenerbahçe de Mert Hakan, Arda Güler i evine bıraktı #2


    İlginizi Çekebilir

    'Montrö'nün maddelerini uygulayacağız'
    Gündem

    'Montrö'nün maddelerini uygulayacağız'

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri

    Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Michael Frey durdurulamıyor
    Dünyadan futbol

    Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Michael Frey durdurulamıyor

    Görüş Bildir