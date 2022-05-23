Fenerbahçe'de bu sene sergilediği performansla zaman zaman sevilen zaman zaman ise eleştirilen Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki, Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ayrılacak mı?

İsmail Kartal ile ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de bazı futbolcular, yeniden form tuttu.

Bu futbolcular arasında olan Mert Hakan Yandaş, zaman zaman eleştirildi zaman zaman ise taraftardan alkış aldı.

Bazı abartılı hareketleriyle eleştirilerin odağı olan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe aşkı ise sorgulanmadı.

Ancak ünlü futbolcu için talip olduğu ve yeni sezonda takımdan ayrılabileceğine dair kulis bilgileri gelmeye başladı.

Mert Hakan Yandaş'ı seven Fenerbahçe taraftarı ise "Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ayrılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ayrılacak mı? İşte detaylar..

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ayrılacak mı?

NTV SPOR'un haberine göre; Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için Rus ekibi CSKA Moskova resmi girişimlere başladı.

Rus ekibinin kurmayları transferi bitirmek için yoğun çaba gösterdiği, kulüp yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi. Son haftalardaki performansı ile göz dolduran Mert Hakan Yandaş, taraftarların gönlünü fethederken, asist katkılarıyla da beğenileri topladı.

CSKA Moskova Başkanı Evgeny Giner, Yusuf Yazıcı'nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.