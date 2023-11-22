Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kararı! Yönetim harekete geçti Fenerbahçe'de yönetimin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın kontratını uzatmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemine yönelik çalışmalar sürerken takımda sözleşmesi bitecek oyuncular için de harekete geçildi. Yönetim ilk olarak yerli futbolcusu için kolları sıvadı.

Ali Koç'un, "Bizim generalimiz. Saha içi, saha dışı savaşıyor" dediği Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetimin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratını uzatmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

"Evet" diyecek

Kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi çok isteyen Mert'in, yeni teklife kısa sürede 'evet' demesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de neler yaptı?

Sarı-lacivertliler, 2020'de başarılı orta saha oyuncusunu Galatasaray'ın elinden kaparak Sivasspor'dan bedelsiz olarak transfer etmişti.

Mert Hakan, Çubuklu'yla çıktığı 106 resmi maçta 7 gol, 16 asistlik katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon ise sık sık sakatlıklarla boğuştu.