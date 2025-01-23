Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün omzu çıktı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransız ekibi Lyon karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde ise sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür'ün omuz çıkığı yaşadığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Futbolcumuz Mert Müldür’ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası sponsor hastanemizde kontrolleri gerçekleştirilmiştir.



Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü

2 HAFTA YOK

Öte yandan Sports Digitale'nin haberine göre; Mert, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI

6.5 milyon euro piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayı 28 kez giydi.

Mert, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistle mücadele etti.