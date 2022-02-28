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    Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği

    Son haftalarda sakatlıklardan en çok çeken takımların başında gelen Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına da önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Mesut Özil'in durumu ise belirsiz...
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 10:50
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    Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği

    Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında Luiz Gustavo ve Filip Novak, bu akşam da görev yapamayacak.

    Slavia Prag rövanşında kasığından sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, eksikler listesine eklenen son isim olmuştu.

    MESUT'UN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

    Belindeki sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mesun Özil’in Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte dönmesi bekleniyordu.

    Ancak son dönemde yeniden ağrıları artan dünyaca ünlü yıldızın durumu maç saatinde belli olacak.

    Fenerbahçe de Mesut Özil belirsizliği #1


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