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Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği

Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği

Son haftalarda sakatlıklardan en çok çeken takımların başında gelen Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına da önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Mesut Özil'in durumu ise belirsiz...