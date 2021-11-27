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    Fenerbahçe'de Mesut Özil seferberliği

    Fenerbahçe'de sakatlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosuna alınmayan Mesut Özil'in Göztepe maçına yetişmesi için sağlık ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 10:27
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    Fenerbahçe'de Mesut Özil seferberliği

    Galatasaray derbisinin yıldızı Mesut Özil, bu karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbeyle sakatlanmıştı.33 yaşındaki orta saha oyuncusunun bileğinde şişlik meydana gelince Olympiakos maçının kadrosuna dahil edilmemişti.

    İZMİR'E YETİŞMEK İSTİYOR

    İstanbul'da kalan Mesut'un tedavisine hemen başlandı. Tecübeli futbolcunun pazartesi günü ligde Göztepe ile deplasmanda oynanacak olan zorlu mücadeleye yetişmesi için sağlık ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor. Mesut da İzmir'deki karşılaşmada mutlaka sahada olmak istiyor.

    Fenerbahçe de Mesut Özil seferberliği #1

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