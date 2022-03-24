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    Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı

    Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı

    Bu sezon da şampiyonluk yarışından bir hayli uzak kalan Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Mesut Özil kadro dışı bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 15:55
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    Sezona büyük umutlarla başlayan ancak lider Trabzonspor'un epey gerisinde kalan Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

    FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

    Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur."

    Fenerbahçe de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı #1

    İKİSİ DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

    Sezon başı Watford'a kiralanan Ozan Tufan, alınan bir kararla yeniden takıma çağrılmış ancak beklenen performansı gösterememişti.

    Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Mesut Özil ise kendisinden beklenen futbolu ortaya koyamazken, ilk 11'e giremediğinde sorun çıkardığı için bu kararın alınmış olduğu öğrenildi.

    Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla bu sezon 26 maçta 9 gol 2 asist kaydetmişti.

    Fenerbahçe de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı #2

    Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı bırakıldı - HABERİ

    Fenerbahçe de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı #3


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