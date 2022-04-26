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    Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan için af kararı çıkması beklenirken, İsmail Kartal'ın takımın havasını bozmamak için iki oyuncuyu affetmeyi düşünmediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 12:59
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    Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı

    Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kadro dışı kalan futbolcular Ozan Tufan ve Mesut Özil'i affetmeyi düşünmüyor.

    Yönetim kanalından gelen ısrarlara rağmen kararını değiştirmeyen Kartal, takımın havasının bozulmasından korktuğu için de af kararına sıcak bakmıyor.

    İki oyuncunun olmadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe'de bu süreçte orta saha kurgusu Crespo, Zajc, İrfan Can üçlüsünden oluştu. Arda Güler ve Pelkas da kenardan gelerek skora katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.

    Neler olmuştu?

    Fenerbahçe, 20 Mart'ta ikincilik yolundaki rakibi Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. Bunun coşkusu yaşanırken, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığının açıklaması herkeste şok etkisi yaratmıştı.

    İki futbolcu karşılaşma sonrası soyunma odasında İsmail Kartal ile gerginlik yaşayınca bu karar alınmıştı.

    Olayın üzerinden 1 aydan fazla süre geçti., yönetim Mesut ve Ozan'la ilgili yeni bir tasarrufta bulunmadı.

    Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, oyuncunun durumunu görüşmek için İstanbul'a geldi, Ali Koç'la görüştü. Ancak bir gelişme olmadı.

    Fenerbahçe de Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı #1

    Fenerbahçe de Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı #2


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