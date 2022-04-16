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    Fenerbahçe'de Mesut Özil zirvesi

    Fenerbahçe'de Mesut Özil zirvesi

    Mesut Özil'in menajeri, Fenerbahçe yönetimi ile görüşmek için İstanbul’a geliyor. Sarı-lacivertlilere gelecek sezon da takımda kalmak istediğini söyleyen Özil için kararı yeni hoca verecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 10:38
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    Fenerbahçe ’de, 24 Mart’ta Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in durumu önümüzdeki hafta netleşecek...

    Ünlü futbolcunun menajeri İstanbul’a gelerek sarı-lacivertli yöneticilerle görüşecek.

    Sosyal medyadan ilan etti

    Bu toplantıda iki tarafın görüşleri ve istekleri masaya yatırılacak ve yol haritası belirlenecek.

    Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe’de mutlu olduğunu vurgulayarak ayrılmayı düşünmediğini ima etmişti.

    Tecrübeli futbolcunun, gelecek sezon da takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla yönetime ileteceği öğrenildi.

    Fenerbahçe de Mesut Özil zirvesi #1

    37 maçta 9 gol 3 asist

    Yönetim kanadının ise Mesut’tan birtakım isteklerde bulunacağı ve “Kalıp kalmayacağına yönelik kararda yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörün düşüncesi önemli rol oynayacak.” diyeceği belirtildi.

    Geçen sezonun devre arasında transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

    Fenerbahçe de Mesut Özil zirvesi #2


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