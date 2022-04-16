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Fenerbahçe'de Mesut Özil zirvesi

Fenerbahçe'de Mesut Özil zirvesi

Mesut Özil'in menajeri, Fenerbahçe yönetimi ile görüşmek için İstanbul’a geliyor. Sarı-lacivertlilere gelecek sezon da takımda kalmak istediğini söyleyen Özil için kararı yeni hoca verecek.