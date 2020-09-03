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- Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi
Yeni sezonun yapılandırmasına devam eden Fenerbahçe'de, tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 03.09.2020 - 16:25
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de, kadroya katılan yeni isimlerin yanı sıra ayrılıklar da gerçekleşmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE'DE 6. AYRILIK
Sarı-lacivertliler, santrfor oyuncusu Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini feshetti. Tecrübeli futbolcunun ayrılığı, Fenerbahçe'deki 6. veda oldu.
Sarı-lacivertliler daha önce Alper Potuk, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla ile yollarını ayırmıştı. Kaptan Emre Belözoğlu ise aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.
HATAY VE KARAGÜMRÜK TALİP
Süper Lig ekiplerinden Karagümrük ve Hatayspor'un 33 yaşındaki futbolcuyla temas halinde olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli formayla 19 resmi maça çıktı, 4 gol kaydetti.