Fenerbahçe'de Michy Batshuayi karar verdi: Gidecek mi, kalacak mı Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, İsmail Kartal yönetiminde yeterince forma şansı alamamasından yakınıyor. Belçikalı forvet geleceği hakkındaki kararını verdi.

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Fenerbahçe'de bu sezon Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Michy Batshuayi, özellikle lig maçlarında etkisiz kaldı.

Sezon başında Nottingham Forest'a transferi son anda iptal olan Belçikalı futbolcu, takımda kalsa da mutsuzluğunu her fırsatta belli ediyordu.

Düzenli oynamak istiyor

Deneyimli forvet, kararını verdi... Devre arasında düzenli forma giyeceği bir takım bulması için menajerine de istekte bulunan Batshuayi'nin, Premier Lig'i öncelikli tuttuğu da gelen haberler arasında.

Süper Lig'de golü yok

Premier Lig takımlarının yanı sıra Belçika'dan Club Brugge'ün de istediği başarılı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta 5 gol 3 asist yaparken ligde henüz gol atma başarısı gösteremedi.