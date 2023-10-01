Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Rizespor maçı kadrosunda yok

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya gelecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertliler, sürpriz bir karara imza attı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland karşısında alınan 3-1'lik galibiyette takımının ikinci golünü atan ve son oynanan Başakşehir maçında Sebastian Szymanski'ye asist yapan Michy Batshuayi, Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Teknik heyet kararıyla alınmadı
Sarı-lacivertli takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, teknik heyet kararı nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almadı.
29 yaşındaki forvet oyuncusu, Fenerbahçe kariyerinde 41 resmi maça çıktı. Batshuayi, bu maçlarda 23 gol ve 8 asistle oynadı.
Fenerbahçe'de ayrıca hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'le birlikte Miha Zajc tedbir amaçlı kadroda yer almadı.