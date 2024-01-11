Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun sağlık durumu Süper Lig devi Fenerbahçe, ısınma esnasında sakatlanan Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

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Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesi ısınma esnasında sakatlık yaşayan Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Portekizli futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak olması bekleniyor.

Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo'nun Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.



Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.

17 maçta 1 gol 1 asist

Bu sezon 17 maçta forma giyen Crespo 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekizli futbolcu, ön libero ve merkez orta sahada görev yapıyor.

Krunic geliyor

Öte yandan sarı-lacivertliler, orta sahaya Rade Krunic takviyesine hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin, başarılı futbolcuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.