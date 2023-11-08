Fenerbahçe'de Miha Zajc pişmanlığı İsmail Kartal'ın takıma dönmesiyle sözleşmesini 3 yıl uzatan Miha Zajc, performansıyla hem yönetimi hem de teknik ekibi pişman etti.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-1 kaybederek liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a devrettiği maçta, sarı-lacivertli takımda ilk 11'de başlayan Miha Zajc'ın performansı tartışma konusu oldu.

Karşılaşma sonrasında Başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'ın bir araya geldikleri, konuştukları konunun birisinin de bu olduğu ifade edildi.

Başkan Ali Koç, "Hocam Zajc konusunda sanırım biraz acele ettik. Fred'i kadroya kattıktan sonra o bölgeye onun kalitesine ayarında bir oyuncu daha almalıydık." dedi. Teknik direktör Kartal'ın da Başkan Koç'un bu sözlerine katıldığı bildirildi.

Sezon başı kampına katılmadı

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Sloven oyuncu Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Zajc, Fenerbahçe'nin sezon başı kampının çok büyük bölümünde de yer almamış, fiziksel olarak geri kalmasının nedeni de buna bağlanmıştı.