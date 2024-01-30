Fenerbahçe'de Miha Zajc yönetime rest çekti: Hiçbir yere gitmiyorum Takımdan ayrılması istenen Miha Zajc, sezon başında kendisiyle yeni sözleşme imzalanması için yoğun baskı kuran yönetime rest çekti.

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Bonucci, Krunic ve son olarak da Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katan Fenerbahçe bir yandan da kadrosunu rahatlatmaya çalışıyor.

Sarı-lacivertli yönetim, bu doğrultuda İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği Miha Zajc ve Ryan Kent'ten kulüp bulmasını söyledi.

Zajc rest çekti

İlk başta bu durumu olumlu karşılayan ve bazı kulüpler ile pazarlığa oturan Zajc, istediği teklifi alamaması sonrası yönetime, “İstediğim teklifleri alamadım, gelen teklifler ise yetersiz Her kulüpte de oynayamam, kariyerimi düşünmek zorundayım Burada kalıp, forma rekabetinin içinde yer almak istiyorum.” ifadelerini iletti.

Yönetimin ısrarının ardından Sloven futbolcu, "Sezon sonu gidecektim, beni ikna edip takımda tuttunuz. Burada kalacağım." diyerek adeta rest çekti.

Hatırlanacağa üzere sözleşmesi biten Zajc, İsmail Kartal'ın talebiyle ikna edilip uzun bir bekleyişin ardından kontratını uzatmıştı.

Crespo gitti

Kent'in de istediği teklifleri alamaması üzerine yabancı kontenjanında boşluk yaratmak isteyen sarı-lacivertliler, Miguel Crespo'yu Rayo Vallecano'ya gönderdi.

Fenerbahçe'nin Kent'in de gitmek istememesi üzerine Joshua King'i göndermek için kolları sıvadığı öğrenildi.