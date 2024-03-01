Fenerbahçe'de Miha Zajc'la yeniliyor! İlginç istatistik...

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda sadece 4 yenilgi alırken bir futbolcunun adı ise öne çıktı. O da Miha Zajc...
Sloven oyuncu, kaybedilen 4 maçın 3'ünde sahadaydı ve Fenerbahçe, Ludogorets'e 2-0, Ankaragücü'ne 3-0 ve Trabzonspor'a 3-2 yenildi.
Zajc, bu sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda 6-1 yenildiği Nordsjaeland maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Geçen sezon da durum farklı değildi
Sloven futbolcunun bu kötü rakamı geçen sene de devredeydi.
Fenerbahçe geçen sezon Jorge Jesus yönetiminde ligde 6 yenilgi alırken bu maçların 5'inde Zajc sahadaydı.
Deneyimli oyuncu, geçen sezon sadece Trabzonspor'a 2-0 kaybedilen maçta forma giyemedi.
Konyaspor 0-1
Giresunspor 1-2
Galatasaray 0-3
Beşiktaş 2-4
Galatasaray 0-3
15 maçta 2 gol
29 yaşındaki Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 15 resmi maçta 2 gol kaydetti.
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