Fenerbahçe'de Miha Zajc'la yeniliyor! İlginç istatistik...
ensonhaber.com

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda sadece 4 yenilgi alırken bir futbolcunun adı ise öne çıktı. O da Miha Zajc...

Sloven oyuncu, kaybedilen 4 maçın 3'ünde sahadaydı ve Fenerbahçe, Ludogorets'e 2-0, Ankaragücü'ne 3-0 ve Trabzonspor'a 3-2 yenildi.

Zajc, bu sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda 6-1 yenildiği Nordsjaeland maçında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Geçen sezon da durum farklı değildi

Sloven futbolcunun bu kötü rakamı geçen sene de devredeydi.

Fenerbahçe geçen sezon Jorge Jesus yönetiminde ligde 6 yenilgi alırken bu maçların 5'inde Zajc sahadaydı.

Deneyimli oyuncu, geçen sezon sadece Trabzonspor'a 2-0 kaybedilen maçta forma giyemedi.

Konyaspor 0-1

Giresunspor 1-2

Galatasaray 0-3

Beşiktaş 2-4

Galatasaray 0-3

15 maçta 2 gol

29 yaşındaki Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 15 resmi maçta 2 gol kaydetti.