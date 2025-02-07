Fenerbahçe'de Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü alarmı

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Bu sezon Fenerbahçe'de 5 stoper sakatlandı.

Becao ve Oosterwolde, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sakatlanmasıyla elde sadece stoper çıkacak Skrinar ve Çağlar Söyüncü kaldı.

Stopede forma giyebilen Mert Müldür'ün de omzu çıktı.

YA KART GÖRÜRLERSE...

Yeni transfer Skriniar, son iki resmi maçta 90 dakika sahada kaldı. Ancak, fiziksel olarak henüz yüzde 100 hazır değil...

Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlık yaşaması ya da cezalı olması durumunda stoperdeki sıkıntı krize dönüşecek.