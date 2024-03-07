Fenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık! Rodrigo Becao 3 hafta yok Rodrigo Becao’nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık olduğu öğrenildi. Başarılı futbolcu 3 hafta oynayamayacak.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'dan kötü haber geldi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Rodrigo Becao’nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.

Deneyimli futbolcunun sahalardan en az 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Sakatlıklarla başı dertte

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 26 maç kaçıran Becao, toplamda 125 gün sahalardan uzak kaldı.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla bu sezon 14 maçta çıkan başarılı savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.