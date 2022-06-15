Petrol
121.08
-0.07%
Euro
18.1054
0.53%
Dolar
17.2693
0.03%
Altın
1.01
0.64%
Borsa
2517
0.33%
Bitcoin
358.968
-9.34%
BTXN Coin
8.70
-2.68%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Fenerbahçe'de Moussa Sissoko iddiası

    Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme Moussa Sissoko geldi.
    • 15.06.2022 - 10:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe'de Moussa Sissoko iddiası

    Orta saha arayışındaki Fenerbahçe'nin İngiltere'den teklif aldığı ortaya çıktı.

    Watford ile Premier Lig'den düşen Moussa Sissoko, menajerler tarafından sarı- lacivertli ekibe önerildi.

    Fransız yıldız, daha önce de Kanarya'nın gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Sissoko, 5 sene Tottenham forması giydikten sonra geçen sezonun başında 3.5 milyon euroya Watford'a gitti.

    Jesus'un kararı etkili olacak

    Tecrübeli orta saha oyuncusu, takımı ligden düştükten sonra ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe Yönetimi, Fransız yıldızın şartlarını öğrendikten sonra Jorge Jesus'a sunacak.

    Portekizli hocanın yanıtına göre girişimler başlayacak.

    Bu sezon Premier Lig'de 36 maça çıkan merkez orta saha, 2 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.

    Fenerbahçe de Moussa Sissoko iddiası #1


    İlginizi Çekebilir

    Şanlıurfa’da cezaevinden izinli çıktı, öldürüldü
    3. Sayfa

    Şanlıurfa’da cezaevinden izinli çıktı, öldürüldü

    Bitcoin milyoneri Esra işin sırrını açıklıyor!
    Btcrobo

    Bitcoin milyoneri Esra işin sırrını açıklıyor!

    Gaziantep'te kurbanlık fiyatları belli oldu
    Ekonomi

    Gaziantep'te kurbanlık fiyatları belli oldu

    Görüş Bildir