Fenerbahçe'de Moussa Sissoko iddiası

Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme Moussa Sissoko geldi.

Orta saha arayışındaki Fenerbahçe'nin İngiltere'den teklif aldığı ortaya çıktı.

Watford ile Premier Lig'den düşen Moussa Sissoko, menajerler tarafından sarı- lacivertli ekibe önerildi.

Fransız yıldız, daha önce de Kanarya'nın gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Sissoko, 5 sene Tottenham forması giydikten sonra geçen sezonun başında 3.5 milyon euroya Watford'a gitti.

Jesus'un kararı etkili olacak

Tecrübeli orta saha oyuncusu, takımı ligden düştükten sonra ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe Yönetimi, Fransız yıldızın şartlarını öğrendikten sonra Jorge Jesus'a sunacak.

Portekizli hocanın yanıtına göre girişimler başlayacak.

Bu sezon Premier Lig'de 36 maça çıkan merkez orta saha, 2 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.



