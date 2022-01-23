Fenerbahçe'de Novak ve Serdar Aziz'in sakatlık durumu

Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Novak ve Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Novak ve Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Dün akşam Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. Derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır." ifadeleri yer aldı.





SERDAR 10 GÜN, NOVAK 1 AY YOK

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz'in 10 gün, Filip Novak ise yaklaşık 1 ay forma giymesi beklenmiyor.