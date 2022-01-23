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    Fenerbahçe'de Novak ve Serdar Aziz'in sakatlık durumu

    Fenerbahçe'de Novak ve Serdar Aziz'in sakatlık durumu

    Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Novak ve Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 13:21
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    Fenerbahçe, Sivasspor maçında sakatlanan Novak ve Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Dün akşam Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. Derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır. Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır." ifadeleri yer aldı.

    Fenerbahçe de Novak ve Serdar Aziz in sakatlık durumu #1

    SERDAR 10 GÜN, NOVAK 1 AY YOK

    Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz'in 10 gün, Filip Novak ise yaklaşık 1 ay forma giymesi beklenmiyor.

    Fenerbahçe de Novak ve Serdar Aziz in sakatlık durumu #2


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