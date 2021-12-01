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    Fenerbahçe'de Novak'ın yerine sol bek aranıyor

    Filip Novak'ın Göztepe deplasmanında kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçe'de, Rizespor maçında sol bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 12:47
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    Fenerbahçe'de Novak'ın yerine sol bek aranıyor

    Fenerbahçe, Galatasaray derbisiyle 4'lü savunmaya döndü. Elde orijinal pozisyonu sol bek olan tek isim Filip Novak'tı.

    Çek oyuncunun Göztepe maçında cezalı duruma düşmesinin ardından Rizespor karşısında bu bölgede kimin oynayacağı merak konusu oldu.

    Fenerbahçe de Novak ın yerine sol bek aranıyor #1

    FERDİ VE SZALAI

    3'lü defansta, sol kanat beki olarak görev yapan Ferdi Kadıoğlu, ilk aday olarak akla geliyor. Ancak Ferdi de sistem değişikliğinden beri sağ bek olarak oynuyor.

    Diğer aday ise geçen sezon zaman zaman sol bek olarak görev yapan ve son haftalarda yedek soyunan Attila Szalai olarak görülüyor.

    Fenerbahçe de Novak ın yerine sol bek aranıyor #2

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