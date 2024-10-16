Fenerbahçe'de ocak sürprizi: Serdar Azmoun

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Jose Mourinho liderliğinde 8. hafta sonunda 16 puan toplayan Fenerbahçe'de, devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.

Yaz döneminde 19.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Faslı forvet Youssef En-Nesyri, şimdiye kadar isteneni veremedi.

Sarı-lacivertliler, yeni bir golcü getirmek için harekete geçti. Fenerbahçe'nin hedefindeki ilk isim ise Serdar Azmoun.

"BİR GÜN MUTLAKA FENERBAHÇE!"

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Shabab Al-Ahli ile bu sezon çıktığı 9 maçta 9 gol atan ve 1 de asist yapan İranlı forvet, daha önce "Bir gün mutlaka Fenerbahçe'de oynamak istiyorum." açıklamasını yapmıştı.

DEVRE ARASINDA HAMLE

29 yaşındaki süper yıldızın kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi olsa da Kanarya devre arasında ilk temaslara başlayacak.