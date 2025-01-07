Fenerbahçe'de Oğuzhan Çakır'a büyük isyan

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Fenerbahçe yönetimi, hakemlerin verdiği ve vermediği kararlarla ligde sonuçları belirlediği görüşünde… Eyüp maçında rakibin görmesi gereken 2 kırmızı kartın ve Fenerbahçe'nin 2 net penaltısının verilmediğini kaydeden sarı-lacivertlilere göre; Hatayspor maçında da Oğuzhan Çakır, felaket bir yönetim gösterdi.

Hakem Çakır'ın Hatayspor maçının uzatma dakikalarında Szymanski'nin penaltı pozisyonunda önce "Devam" kararı vermesi, ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) Onur Özütoprak'ın çağırması üzerine pozisyonu ancak 2 dakika 10 saniye izledikten sonra penaltı noktasını göstermesi, art niyet olarak yorumlandı.

NASIL MAÇI BİTİRDİLER?

Hakem Oğuzhan Çakır'ın Fred'e kafa atan Vincent Aboubakar'ı kırmızı kart yerine sarı kartla cezalandırması ve kafa darbesi alan Fred'e de sarı kart göstermesi, skandal olarak nitelendi. Kamil Ahmet Osayi'ye, sarı kartı olan Pedro da Fred'e kartlık hareket yapmasına rağmen maçı tamamladı.