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Fenerbahçe'de olay! İrfan Can Kahveci taraftarla kavga etti

Fenerbahçe'de olay! İrfan Can Kahveci taraftarla kavga etti Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek tarihi bir hezimet yaşayan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci de maç sonu kendisine küfreden taraftara saldırdı.