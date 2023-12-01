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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maç sonu ortalık karıştı.
Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, maçın bitmesiyle birlikte tribünlere tepki gösterdi.
Zor sakinleştirildi
Kendisine küfreden taraftara saldıran İrfan Can Kahveci'yi takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri sakinleştirmekte zorlandı.
Sarı-lacivertli futbolcuyu, takım arkadaşları zorlukla soyunma odasına götürdü.
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