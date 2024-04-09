Fenerbahçe'de Olympiakos maçının ilk 11'i netleşiyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 11 Nisan Perşembe akşamı saat 19.45'te başlayacak.
Bu kritik mücadelede ise İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
Bu maç öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, detaylı analizlerle oyuncularını hazırlıyor.
Deneyimli teknik adam, bir yandan da sahaya çıkaracağı kadroyu netleştirmeye çalışıyor.
Savunmada belirsizlik var
TRT Spor'un haberine göre; Kalede Dominik Livakovic’e şans verecek İsmail Kartal, sağ bekte Osayi Samuel, sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu’nu oynatmayı planlıyor.
Stoper tandeminde Djiku’nun sağlık durumu yakından takip ediliyor. Ganalı oyuncunun oynamama durumunda Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ikilisi savunmanın merkezinde görev alacak.
İsmail ve Fred dönüyor
Sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ve Fred, Olympiakos karşısında formasına kavuşacak.
10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski görev yapacak.
İsmail Kartal'ın sağ kanatta İrfan Can Kahveci’ye solda ise Dusan Tadic’e şans vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin en büyük gol ümidi ise Edin Dzeko olacak.
Rövanş Kadıköy'de
Bu kritik eşleşmenin rövanş karşılaşması ise Kadıköy'de oynanacak.
Fenerbahçe'nin Olympiakos'u konuk edeceği maç 18 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00'de başlayacak.
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