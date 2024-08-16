Fenerbahçe'de orta sahaya iki isim: Scott McTominay ve Sofyan Amrabat Fenerbahçe'de orta saha transferi acil bir ihtiyaç haline geldi. Mourinho'nun açıklamaları üzerine yönetim, dünyaca ünlü yıldızları gündemine aldı.

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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ısrarla vurguladığı orta saha eksikliğini gidermek için harekete geçti.

Manchester United, kadrosunda değişiklik yapmayı planladığı Scott McTominay'i Napoli ile birlikte Fenerbahçe'ye önerdi.

Mourinho'nun eski öğrencisi olan İskoç oyuncuya yeşil ışık yakması sonrası sarı-lacivertli yönetim, bu transferi değerlendirme kararı aldı.

Manchester United, McTominay için 25 milyon euro talep ediyor. Ancak Fenerbahçe, Napoli'nin henüz bir adım atmaması durumunda bu rakamı aşağı çekerek oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

AMRABAT DEFTERİ YENİDEN AÇILDI

Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı yeniden gündemine aldı. Geçen sezon kiralık olarak Manchester United forması giyen Amrabat, kariyerini İngiltere'de sürdürmek istiyordu.

Manchester United, Faslı oyuncu için henüz bir teklif yapmadı ve PSG'li Manuel Ugarte için çalışmalara başladı.

Bu durum, Amrabat'ın farklı seçenekleri değerlendirmesine yol açtı. Fiorentina'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu için Fenerbahçe yeniden girişimlere başlama kararı aldı.

Mourinho, Amrabat transferini çok istiyor ve Faslı oyuncuyla ilgilenen başka bir takım olmaması, Fenerbahçe'yi bu transferde avantajlı bir konuma getiriyor.