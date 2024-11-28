Fenerbahçe'de Osayi için son karar

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Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Osayi'nin menajerliğini yapan ağabeyi ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Bu görüşmede sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.

GOL KATKISI SAĞLAMADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev alan Osayi, gol veya asist katkısı sağlayamadı. Nijeryalı sağ bekin piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.