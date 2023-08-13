Fenerbahçe'de Osayi Samuel sakatlık geçirdi Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel, Gaziantep FK maçında sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi ve yerini Jayden Oosterwolde'ye bıraktı.

Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan sezonun ilk maçında İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takımda talihsiz bir olay yaşandı. Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel sakatlanarak oyun kenarına geldi.

Oyuna devam edemedi

İlk olarak maçın 12. dakikasında topsuz bir alanda sakatlık geçiren Osayi Samuel oyuna devam etti.

Ağrıları devam eden Nijeryalı oyuncu 32. dakikada bir kez daha kendini yere bıraktı ve sağlık ekipleriyle birlikte kenara geldi.

Savunma oyuncusunun yerine ise oyuna Jayden Oosterwolde girdi. Osayi'den boşalan sağ bek mevkiine ise Ferdi yerleşti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)