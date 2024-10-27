Fenerbahçe'de Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci operasyonu

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Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek yıldızlarıyla yeniden anlaşmak için harekete geçti.

Mourinho’nun talebi üzerine İrfan Can Kahveci ve Bright OsayiSamuel’in menajerleriyle temasa geçen Kanarya’nın, bu futbolcularla hızlı bir şekilde masaya oturacağı bildirildi.

ZAM DA YAPILACAK

İrfan Can ile Osayi-Samuel’e ortalama 3 yıllık bir kontrat uzatma teklifinde bulunulacak.

Onların yanı sıra benzer bir yöntem, sözleşmeleri 2027’de bitecek Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek’e de uygulanacak.

Söz konusu isimlerin hem kontratları uzatılacak hem de maaşlarına zam yapılacak.

GALATASARAY RESTİ

Öte yandan Osayi Samuel'in menajeri Steven Beck, sportif direktör Mario Branco ile yaptığı görüşmede resti çekti.

Yıllık 2.5 milyon euroluk maaş talebiyle tepki çeken Beck'in sportif direktör Mario Branco ile yapılan son görüşmede, "Galatasaray'dan teklif aldık. Bize 2.5 milyon Euro önerdiler. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız." dediği iddia edildi.