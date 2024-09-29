Fenerbahçe'de Osayi Samuel'le görüşmelere hız verildi Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi-Samuel'i İngiltere'den iki kulüp istiyor. Yönetim bu yüzden yeni sözleşme çalışmalarına hız verdi.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile ilgili somut adımlar atmaya başladı.

İngiltere'den iki kulübün yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bu yüzden de sarı-lacivertlilerin sözleşme görüşmelerine hız verdiği bildirildi.

İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

Bu kulüplerden birinin Premier Lig bir diğerinin de Championship ekibi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminin ocak ayında Osayi ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

2021 yılında İngiliz ekibi QPR'den 508 bin Euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki oyuncunun maaşına zam istediği ve bu yüzden görüşmelerin yavaş ilerlediği iddia edildi.

Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncu dışında iç transferde İrfan Can Kahveci ile görüşmelerine devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, iki yıldızı da ikna etmek için yoğun uğraş veriyor.