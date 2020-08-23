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    Fenerbahçe'de pazuband Gökhan ve Caner'e verildi

    Fenerbahçe'de pazuband Gökhan ve Caner'e verildi

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takım kaptanları belli oldu. Oynanan hazırlık maçlarında pazubandı Gökhan Gönül ile Caner Erkin taktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 11:36
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    Fenerbahçe'de pazuband Gökhan ve Caner'e verildi

    4 yıl önce Beşiktaş'a transfer olarak sarı-lacivertli taraftarların tepkisini toplayan Gökhan Gönül ile Caner Erkin, seneler sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

    Bu durum bazı taraftarlar tarafından olumlu karşılansa da, azımsanmayacak bir kitle ise alınan karardan ötürü yönetimi sert bir dille eleştirmişti.

    Eleştirileri umursamayan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bir de oyunculara kaptanlık verdi.

    Fenerbahçe de pazuband Gökhan ve Caner e verildi #1

    1. KAPTAN GÖKHAN

    İstanbulspor ve Karagümrük ile oynanan hazırlık maçlarında sahaya 1. kaptan olarak çıkan Gökhan'ın, Karagümrük karşılaşmasının ikinci yarısından oyundan çıkınca pazubandı Caner'e verdiği görüldü.

    Böylece Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımın 1. ve 2. kaptanları netleşmiş oldu.

    Sarı-lacivertlilerde, 3. kaptanın ise Gustavo olması bekliyor.

    Fenerbahçe de pazuband Gökhan ve Caner e verildi #2

    Fenerbahçe de pazuband Gökhan ve Caner e verildi #3

    Fenerbahçe de pazuband Gökhan ve Caner e verildi #4

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